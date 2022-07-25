Кварацхелия рассказал, кто является его кумиром

Грузинской полузащитник Хвича Кварацхелия осваивается в своем новом клубе «Наполи», где с ним даже пытаются разговаривать по-русски. В интервью командной пресс-службе он честно рассказал о том, кто был его кумиром. Оказывается, этот игрок выступает до сих пор.

- Мой идол - это Криштиану Роналду. Он великий футболист и невероятный профессионал. Я восхищаюсь и вдохновляюсь им, - заявил Кварацхелия.

Чемпионат итальянской Серии А начнется 13 августа, в первом туре «Наполи» сыграет в гостях с «Вероной». В прошлом чемпионате дружина Лучано Спаллетти заняла третье место в турнирной таблице. Чемпионом «Наполи» в последний раз становился в 1990 году.