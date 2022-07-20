Спаллетти: «Чувствую должную синергию»

Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти считает, что его команда готова должным образом к началу сезона, в котором он нее будут ждать борьбы за чемпионский титул. Ожидания были высокими и в прошлом году, и «Наполи» выдал очень приличную первую половину сезона, но затем сдал, закончив сезон третьим.

- Как оцениваю сбор? Все было прекрасно, тут мы чувствовали себя как дома. Люди очень хорошо приняли нас и предоставили нам все, что было необходимо для того, чтобы начать сезон с правой ноги. Я чувствую должную синергию, - цитирует Спаллетти ITASportPress.

Второй тренировочный сбор «Наполи» пройдет с 23 июля по 6 августа.