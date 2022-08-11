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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» и «Верона» согласовали условия трансфера по Симеоне слухи

11 Августа 2022 • 16:49 Комментировать
Верона
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Наполи
3.40 3.60 2.07
15.08 19:30

Нападающий «Вероны» Джованни Симеоне переходит в «Наполи».

По сведениям журналиста Джанлуки ди Марцио, команды согласовали все детали перехода футболиста. «Наполи» арендуют 27-летнего игрока с обязательным правом выкупа. Отмечается, что после полноценного трансфера Симеоне подпишет контракт до 2027 года, а его заработная плата составит 1,7 миллиона евро в год. Ранее сообщалось, что «Наполи» заплатит за аргентинца 12 миллионов евро.

В минувшем сезоне Симеоне принял участие в 37 встречах во всех турнирах, забил 17 мячей и записал на свой счет 6 голевых передач. Стоит отметить, что в первом туре Серии А «Наполи» сыграет в гостях с «Вероной».

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Евро-Футбол.Ру,
Верона Наполи Джанлука Ди Марцио Джованни Симеоне Трансферы футбола - лето 2022
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ВЕРОНА НАПОЛИ
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