Нападающий «Вероны» Джованни Симеоне переходит в «Наполи».

По сведениям журналиста Джанлуки ди Марцио, команды согласовали все детали перехода футболиста. «Наполи» арендуют 27-летнего игрока с обязательным правом выкупа. Отмечается, что после полноценного трансфера Симеоне подпишет контракт до 2027 года, а его заработная плата составит 1,7 миллиона евро в год. Ранее сообщалось, что «Наполи» заплатит за аргентинца 12 миллионов евро.

В минувшем сезоне Симеоне принял участие в 37 встречах во всех турнирах, забил 17 мячей и записал на свой счет 6 голевых передач. Стоит отметить, что в первом туре Серии А «Наполи» сыграет в гостях с «Вероной».