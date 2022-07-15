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Кулибали попрощался с «Наполи»

15 Июля 2022 • 20:51 Комментировать
Верона
...
Наполи
3.20 3.70 2.12
15.08 19:30

Центральный защитник «Наполи» Калиду Кулибали подтвердил свой уход из клуба, написав прощальное обращение.

Футболист перейдёт в лондонский «Челси», с которым уже согласовал четырёхлетний контракт.

«Оказавшись здесь, я был застенчивым мальчиком с огромным желанием показать всему миру, что я могу. Победы, поражения, радости, разочарования – мы пережили вместе слишком много всего, чтобы описать это словами. Благодаря этому клубу и этому городу я стал тем, кем являюсь сегодня.

Спасибо «Наполи», его президенту, тренерам, всем моим товарищам по команде и всем людям, с которыми мне довелось работать за это время. Спасибо Неаполю и неаполитанцам за вашу любовь – она взаимна. Теперь я чувствую, что настало время для нового приключения», – написал в социальных сетях 31-летний сенегалец, выступавший за «Наполи» с 2014 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Наполи Калиду Кулибали Трансферы футбола - лето 2022
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