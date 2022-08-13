Спаллетти: «Верона» - непростой клиент»

В прошлом сезоне «Наполи» занял третье место в чемпионате итальянской Серии А, и в этом году начнет сезон с игры против «Вероны». Наставник неаполитанского клуба Лучано Спаллетти, в прошлом руководивший питерским «Зенитом», считает, что «Верона» - амбициозный соперник, в прошлом чемпионате команда заняла девятое место в турнирной таблице.

- «Верона» всегда была непростым клиентом, особенно на своем поле. Тот, кто считает, что на «Бентегоди» легко играть, наверное, просто никогда там не был и вообще не играл в футбол. Нам будет противостоять амбициозный и настырный соперник, - цитирует Спаллетти ITASportPress.

Матч между «Наполи» и «Вероной» состоится в понедельник, 15 августа.