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Чемпионат Италии. Серия А

Спаллетти: «Верона» - непростой клиент»

13 Августа 2022 • 19:18 Комментировать
Верона
...
Наполи
3.50 3.55 2.05
15.08 19:30

В прошлом сезоне «Наполи» занял третье место в чемпионате итальянской Серии А, и в этом году начнет сезон с игры против «Вероны». Наставник неаполитанского клуба Лучано Спаллетти, в прошлом руководивший питерским «Зенитом», считает, что «Верона» - амбициозный соперник, в прошлом чемпионате команда заняла девятое место в турнирной таблице.

- «Верона» всегда была непростым клиентом, особенно на своем поле. Тот, кто считает, что на «Бентегоди» легко играть, наверное, просто никогда там не был и вообще не играл в футбол. Нам будет противостоять амбициозный и настырный соперник, - цитирует Спаллетти ITASportPress.

Матч между «Наполи» и «Вероной» состоится в понедельник, 15 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Верона Лучано Спаллетти Наполи
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ВЕРОНА НАПОЛИ
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