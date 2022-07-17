Спаллетти подтвердил уход Мертенса вслед за другими лидерами «Наполи», но призвал болельщиков успокоиться

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти, похоже, смирился с уходом Дриса Мертенса из клуба.

Дрис Мертенс стал свободным агентом в июле, но неоднократно заявлял о желании подписать новое соглашение с клубом. В «Наполи» в свою очередь сообщили, что бельгиец отклонил недавнее контрактное предложение.

Выступая перед болельщиками, наставник Лучано Спаллетти призывал пришедших не паниковать, несмотря на потерю ряда лидеров: «Такие игроки, как Оспина, Гулам, Кулибали, Мертенс и Инсинье, собрали свои вещи и покинули команду. Но пришли другие, и в дальнейшем придут новые. Таков футбол – игроки уходят и приходят, но преданность болельщиков остаётся и не может быть куплена ни за какие деньги. Давайте сохранять единство», – ответил Спаллетти недовольным фанатам.