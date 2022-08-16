Кварацхелия оценил свой дебют за «Наполи»

Бывший полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия дебютировал за свой новый клуб - «Наполи» - в чемпионате Италии. В поединке против «Вероны» (5:2) грузинский футболист отметился забитым мячом и результативной передачей.

«Каждый день – отличный, однако некоторые дни бывают еще круче», - прокомментировал свой дебют Кварацхелия в социальных сетях.

21-летний хавбек присоединился к неаполитанскому коллективу этим летом, заключив долгосрочный трудовой договор до лета 2027 года. Его трансфер обошелся итальянскому клубу в десять миллионов евро.

За «Рубин» Хвича провел 73 матча, забил девять мячей и сделал 18 ассистов.