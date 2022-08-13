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Чемпионат Италии. Серия А

Спаллетти: «Нам был нужен такой игрок, как Симеоне»

13 Августа 2022 • 19:40 Комментировать
Верона
...
Наполи
3.50 3.55 2.05
15.08 19:30

Одним из главных приобретений «Наполи» в межсезонье стал сын знаменитого аргентинского специалиста Диего Симеоне - Джованни. Он отлично выступал в прошлом году за «Верону», благодаря чему получил приглашение от клуба, занявшего в минувшем сезоне третье место в Серии А. Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти заявил, что его команда нуждалась в таком игроке, как Симеоне.

- Это человек, в котором мы нуждались. И он на данном этапе карьеры нуждался именно в нас. В прошлом году он забил семнадцать мячей, не исполняя пенальти, и это впечатляющий показатель, - цитирует Спаллетти ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи Джованни Симеоне
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ВЕРОНА НАПОЛИ
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