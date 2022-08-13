Спаллетти: «Нам был нужен такой игрок, как Симеоне»

Одним из главных приобретений «Наполи» в межсезонье стал сын знаменитого аргентинского специалиста Диего Симеоне - Джованни. Он отлично выступал в прошлом году за «Верону», благодаря чему получил приглашение от клуба, занявшего в минувшем сезоне третье место в Серии А. Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти заявил, что его команда нуждалась в таком игроке, как Симеоне.

- Это человек, в котором мы нуждались. И он на данном этапе карьеры нуждался именно в нас. В прошлом году он забил семнадцать мячей, не исполняя пенальти, и это впечатляющий показатель, - цитирует Спаллетти ITASportPress.