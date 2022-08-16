Аллегри рассказал о травме ди Марии и перестановках «Ювентуса» по ходу матча первого тура

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на главные вопросы после победы своей команды в матче первого тура Серии А.

«Бьянконери» обыграли на своём поле «Сассуоло» (3:0), а Анхель ди Мария забил дебютный гол за команду. Во втором тайме новичок команды был вынужденно заменён.

«Посмотрим, что покажет обследование. У ди Марии всегда были проблемы с приводящей мышцей, в том числе и незадолго до матча. Я спокоен, – приводит Football Italia слова тренера «Ювентуса».

По ходу встречи Аллегри изменил тактическую расстановку команды с 4-4-2 на 4-3-3 – ход оказался успешным: «Я сделал перестановки, чтобы мы заиграли спокойнее и начали надёжнее защищаться, и после этого всё пошло как надо. Либо мой стартовый план был неудачным, либо перестроения сработали отлично», – сказал Аллегри.