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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри рассказал о травме ди Марии и перестановках «Ювентуса» по ходу матча первого тура

 
16 Августа 2022 • 01:04 Комментировать
Ювентус
3:0
Сассуоло
окончен

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на главные вопросы после победы своей команды в матче первого тура Серии А.

«Бьянконери» обыграли на своём поле «Сассуоло» (3:0), а Анхель ди Мария забил дебютный гол за команду. Во втором тайме новичок команды был вынужденно заменён.

«Посмотрим, что покажет обследование. У ди Марии всегда были проблемы с приводящей мышцей, в том числе и незадолго до матча. Я спокоен, – приводит Football Italia слова тренера «Ювентуса».

По ходу встречи Аллегри изменил тактическую расстановку команды с 4-4-2 на 4-3-3 – ход оказался успешным: «Я сделал перестановки, чтобы мы заиграли спокойнее и начали надёжнее защищаться, и после этого всё пошло как надо. Либо мой стартовый план был неудачным, либо перестроения сработали отлично», – сказал Аллегри.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Анхель Ди Мария Массимилиано Аллегри Сассуоло
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окончен Верона 2:5 Наполи 3.70 3.70 2.05
окончен Ювентус 3:0 Сассуоло 1.50 4.60 6.10
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