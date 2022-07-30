Дель Пьеро: «Ди Мария - фантастическое приобретение»

Бывший нападающий туринского «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро высоко ценит аргентинского новобранца «старой синьоры» - Анхеля ди Марию. Он уже познакомился с ним и убедился, что его представление о нем не отличается от действительности.

- Это фантастическое приобретение для «Ювентуса». Он эффективен, у него есть личность, есть опыт в больших клубах, есть выигранные трофеи. Он - топ-игрок, и я могу лишь поздравить «Ювентус» с этим приобретением. Я уже успел познакомиться с ним и убедился, что он именно таков, каким я представлял себе его, - цитирует Дель Пьеро агентство ITASportPress.