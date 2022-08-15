Бывший чемпион мира считает, что «Ювентусу» следовало проявить больше терпения с Дибалой

Аргентинский нападающий Пауло Дибала покинул «Ювентус» после семи лет службы туринскому клубу, и сейчас он выступает за «Рому». Бывший футболист клуба Марко Тарделли, в 1982 году забивший один из голов в финале испанского чемпионата мира и ставший вместе с «скуадрой адзуррой» чемпионом мира, считает, что стороны не проявили терпения друг к другу в этой ситуации.

- Случилось что-то, о чем мы не можем знать. Сейчас он выступает за «Рому» и неплохо провел первый матч. Я не могу сказать, оставил бы я его, будь я тренером «Ювентуса». Но, как мне кажется, можно было иметь чуть больше терпения, - цитирует Тарделли La Gazzetta Dello Sport.