Рабио рассказал о причинах своего отсутствия на предсезонном сборе «Ювентуса»

Центральный полузащитник Адриен Рабио объяснил, почему не присоединится к «Ювентусу» на предсезонном сборе в США.

По многочисленным слухам, в «Ювентусе» надеются продать Рабио этим летом, а сам француз хочет продолжить карьеру в Англии. Неучастие хавбека на предсезонном сборе «бьянконери» лишь усилило данные предположения.

Рабио обратился к своим подписчикам в социальных сетях, объясним им причины своего отсутствия: «Я остаюсь в Италии по личным причинам, чтобы продолжить готовиться физически самостоятельно. Всё согласовано с клубом», – написал 27-летний игрок.

Контракт Адриена Рабио с «Ювентусом» завершается в следующем году.