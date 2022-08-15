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Чемпионат Италии. Серия А

Бывший чемпион мира считает приглашение Сарри большой ошибкой «Ювентуса»

 
15 Августа 2022 • 22:13 Комментировать
Ювентус
3:0
Сассуоло
1.50 4.60 6.10
2-й тайм

Маурицио Сарри проработал с «Ювентусом» лишь один сезон, и, хотя команда смогла тогда выиграть чемпионский титул, его работа с клубом оставила противоречивое чувство. Марко Тарделли, бывший футболист «Ювентуса», ставший в 1982-м году чемпионом мира в составе итальянской сборной, считает приглашение Сарри большой ошибкой клуба.

- Чтобы я сделал после первого ухода Аллегри? Пригласил бы молодого тренера, такого, как Симоне Индзаги. Он подошел бы «Ювентусу». Сарри - неплохой специалист, но, в целом, это был не тот типаж, который хотело руководство и болельщики. А молодому тренеру надо выделить три года. У Индзаги все получается в «Интере», - цитирует Тарделли La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Симоне Индзаги Массимилиано Аллегри Марко Тарделли Маурицио Сарри
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ЮВЕНТУС САССУОЛО
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