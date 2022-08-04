Аллегри: «Выиграть Серию А в этом сезоне будет ещё труднее»

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри оценил шансы «Ювентуса» в борьбе за чемпионство в предстоящем розыгрыше Серии А.

«В прошлом году «Ювентус» поплатился за очень неуверенный старт, поэтому финишировал лишь четвёртым. На этот раз нам нужно добиться поставленных целей.

Но сделать это будет очень сложно, потому что «Интер», «Милан» и «Рома» стали гораздо сильнее, чем в прошлом сезоне. Год назад мы ставили задачу выиграть Скудетто, но столкнулись с мощной конкуренцией, а в этом году завоевать чемпионство будет ещё труднее», – считает рулевой туринского клуба, которого цитируют итальянские СМИ.