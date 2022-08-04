Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри: «Выиграть Серию А в этом сезоне будет ещё труднее»

04 Августа 2022 • 21:23 Комментировать
Ювентус
...
Сассуоло
1.45 4.80 6.40
15.08 21:45

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри оценил шансы «Ювентуса» в борьбе за чемпионство в предстоящем розыгрыше Серии А.

«В прошлом году «Ювентус» поплатился за очень неуверенный старт, поэтому финишировал лишь четвёртым. На этот раз нам нужно добиться поставленных целей.

Но сделать это будет очень сложно, потому что «Интер», «Милан» и «Рома» стали гораздо сильнее, чем в прошлом сезоне. Год назад мы ставили задачу выиграть Скудетто, но столкнулись с мощной конкуренцией, а в этом году завоевать чемпионство будет ещё труднее», – считает рулевой туринского клуба, которого цитируют итальянские СМИ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Интер Милан Милан Ювентус Серия А Массимилиано Аллегри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЮВЕНТУС САССУОЛО
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Августа
22:24 · Италия. Серия А
Аллегри высказался о возможном приходе в «Ювентус» Паредеса
21:55 · Германия. Бундеслига
«Аталанта» подписала нападающего «РБ Лейпцига» официально
21:23 · Италия. Серия А
Аллегри: «Выиграть Серию А в этом сезоне будет ещё труднее»
21:13 · Италия. Серия А
«Интер» нацелился на защитника «Реала»
21:02 · Италия. Серия А
Аллегри: «Состав «Ювентуса» ещё не укомплектован»
19:13 · Германия. Бундеслига
​«Ювентус» договорился с полузащитником сборной Сербии
17:36 · Италия. Серия А
​Сарри: «Я начинал с любителей, а Моуринью – сразу с «Барселоны»
17:14 · Италия. Серия А
Сарри намекнул на проблему, которая у него была в работе с Роналду 1
16:53 · Италия. Серия А
​Кварацхелия: «Мой агент общался с «Наполи» два года»
16:40 · Италия. Серия А
​Арустамян вспомнил, как «Аталанта» не отпустила Миранчука в «Лацио»
15:01 · Англия. Премьер-лига
Моуринью хочет пригласить в «Рому» ещё одного игрока «МЮ»
14:45 · Италия. Серия А
Стало известно, сколько «Марсель» заплатит за трансфер Верету
14:22 · Италия. Серия А
​В Италии показали, как Кокорин уезжает с базы «Фиорентины» на роскошном Porsche - россиянин не тренируется с командой
14:13 · Италия. Серия А
​Журналисты подкараулили Санчеса у ресторана и спросили о его будущем
11:52 · Италия. Серия А
Защитник «ПСЖ» – одна из главных целей «Милана» на лето 1
Все новости
Рекомендуем