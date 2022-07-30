Буффон: «Погба - игрок, который решает»

Бывший голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон считает, что руководство «старой синьоры» провело отличную трансферную кампанию и значительно усилило клуб. О том, что Буффон восхищается аргентинским нападающим Анхелем ди Марией, мы уже сообщали, но ему также импонирует и Поль Погба, который вернулся в «Ювентус» после семи лет выступлений в «Манчестер Юнайтед».

- Я хорошо знаю Поля. Когда он вернётся на поле, он будет решать, - цитирует Буффона Tuttosport.

Напомним, что Поль Погба получил травму и рискует пропустить не только начало чемпионата Италии и Лиги чемпионов, но даже катарский чемпионат мира!