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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри: «Состав «Ювентуса» ещё не укомплектован»

04 Августа 2022 • 21:02 Комментировать
Ювентус
...
Сассуоло
1.45 4.80 6.40
15.08 21:45

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мыслями о текущем положении дел в команде.

Специалист доволен работой клуба на трансферном рынке, но считает, что «старой синьоре» ещё предстоит подписать нескольких новичков.

«У нас были травмы, но мы справимся, – рассказывает Аллегри, слова которого приводит Football-Italia. – Надеюсь, через пять недель Погба вернётся в строй, как и запланировано. Я не врач, поэтому я просто доверяю тому, что мне говорят о его травме.

Наш состав пополнили такие футболисты, как Анхель ди Мария и Поль Погба – и я назвал бы нашу работу на рынке успешной даже с учётом травмы второго. У нас уже подобран конкурентоспособный состав, но его ещё предстоит доукомплектовать с точки зрения глубины. Мы завершим работу над этим до 31 августа», – отметил рулевой «бьянконери».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Поль Погба Трансферы футбола - лето 2022
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