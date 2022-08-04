Аллегри: «Состав «Ювентуса» ещё не укомплектован»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мыслями о текущем положении дел в команде.

Специалист доволен работой клуба на трансферном рынке, но считает, что «старой синьоре» ещё предстоит подписать нескольких новичков.

«У нас были травмы, но мы справимся, – рассказывает Аллегри, слова которого приводит Football-Italia. – Надеюсь, через пять недель Погба вернётся в строй, как и запланировано. Я не врач, поэтому я просто доверяю тому, что мне говорят о его травме.

Наш состав пополнили такие футболисты, как Анхель ди Мария и Поль Погба – и я назвал бы нашу работу на рынке успешной даже с учётом травмы второго. У нас уже подобран конкурентоспособный состав, но его ещё предстоит доукомплектовать с точки зрения глубины. Мы завершим работу над этим до 31 августа», – отметил рулевой «бьянконери».