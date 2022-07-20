Бремер – о переходе в «Ювентус»: «Надеюсь достойно заменить Кьеллини»

Новичок «Ювентуса» Глейсон Бремер поделился мыслями после трансфера в приветственном интервью официальному сайту клуба.

«Я ждал этого момента, и вот он настал. «Ювентус» – отличный клуб. Моя цель – выиграть Скудетто и Лигу чемпионов.

«Ювентус» всегда стремится к победам, то же самое я могу сказать и про себя. Перед трансфером я немного побеседовал с Джорджо Кьеллини, после чего сомнений не осталось.

Кьеллини – именно тот, кто меня вдохновляет. Я всегда считал его лучшим итальянским защитником. Постараюсь достойно заменить его здесь», – рассказал Бремер, перешедший из «Торино» за 50 млн евро.