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Чемпионат Италии. Серия А

Бремер – о переходе в «Ювентус»: «Надеюсь достойно заменить Кьеллини»

20 Июля 2022 • 22:44 Комментировать
Ювентус
...
Сассуоло
1.45 4.80 6.50
15.08 21:45

Новичок «Ювентуса» Глейсон Бремер поделился мыслями после трансфера в приветственном интервью официальному сайту клуба.

«Я ждал этого момента, и вот он настал. «Ювентус» – отличный клуб. Моя цель – выиграть Скудетто и Лигу чемпионов.

«Ювентус» всегда стремится к победам, то же самое я могу сказать и про себя. Перед трансфером я немного побеседовал с Джорджо Кьеллини, после чего сомнений не осталось.

Кьеллини – именно тот, кто меня вдохновляет. Я всегда считал его лучшим итальянским защитником. Постараюсь достойно заменить его здесь», – рассказал Бремер, перешедший из «Торино» за 50 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Джорджо Кьеллини Глейсон Бремер Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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ЮВЕНТУС САССУОЛО
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