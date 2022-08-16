Диониси: «Мы не заслужили столь крупное поражение от «Юве»

Обычно «Сассуоло» хорошо начинает сезон, но в этот раз «нероверди» проиграли «Ювентусу» с крупным счетом 0:3. Наставник клуба Алессио Дионизи считает, что его команда не заслужила такой результат.

- Мы играли, мы не заслужили такой печальный итог. Мы не были точны, нам не повезло, в эпизоде с третьим мячом пропустили по собственной вине, но лучше ошибаться, при этом играя, чем ничего не показывать. Жаль, били мы чаще, чем «Ювентус», но совсем неточно били, - считает Диониси, слова которого цитирует ITASportPress.

Во втором туре «Сассуоло» примет дома вернувшийся в Серию А «Лечче».