«Ювентус» договорился с Ремзи о расторжении контракта

«Ювентус» договорился с полузащитником команды Аароном Ремзи о досрочном расторжении контракта, сообщает Calciomercato.

По информации источника, официально о разрыве соглашения будет объявлено на следующей неделе.

Действующий контракт 31-летнего валлийца с туринским клубом рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает Ремзи в 3 миллиона евро.

Вторую часть минувшего сезона полузащитник провёл в шотландском клубе «Рейнджерс» на правах аренды. В общей сложности за «Ювентус» и команду из Глазго футболист провёл 18 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.