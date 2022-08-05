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Чемпионат Италии. Серия А

Бывший футболист «Ювентуса» даёт советы Аллегри

05 Августа 2022 • 01:00 Комментировать
Ювентус
...
Сассуоло
1.45 4.80 6.40
15.08 21:45

Бывший полузащитник туринского «Ювентуса» Массимо Мауро надеется на то, что клуб вернет себе чемпионский титул в предстоящем сезоне. После девяти побед кряду с 2012 по 2020 год «Юве» проиграл уже два чемпионата - сперва «Интеру», а затем «Милану». Мауро решил дать пару советов наставнику клуба Массимилиано Аллегри:

- «Ювентус» в последние два года не был злобным, он не наводил страх на соперников, как ранее. Надо сделать так, чтобы Влахович, если получает мяч, находился лицом, а не спиной к воротам, - цитирует Мауро ITASportPress.

Мауро выступал за туринский «Ювентус» с 1985 до 1989 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Массимо Мауро
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ЮВЕНТУС САССУОЛО
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