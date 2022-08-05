Бывший футболист «Ювентуса» даёт советы Аллегри

Бывший полузащитник туринского «Ювентуса» Массимо Мауро надеется на то, что клуб вернет себе чемпионский титул в предстоящем сезоне. После девяти побед кряду с 2012 по 2020 год «Юве» проиграл уже два чемпионата - сперва «Интеру», а затем «Милану». Мауро решил дать пару советов наставнику клуба Массимилиано Аллегри:

- «Ювентус» в последние два года не был злобным, он не наводил страх на соперников, как ранее. Надо сделать так, чтобы Влахович, если получает мяч, находился лицом, а не спиной к воротам, - цитирует Мауро ITASportPress.

Мауро выступал за туринский «Ювентус» с 1985 до 1989 год.