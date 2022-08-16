Аллегри высказался о травмах игроков «Ювентуса»

Наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поведал о состоянии игроков, получивших повреждения по ходу поединка с «Сассуоло» (3:0) в рамках стартового тура чемпионата Италии.

«Все покажут медицинские тесты. Жаль, но такие вещи часто случаются в футболе. Самое важное, что мы одержали победу в первом матче сезона. Команда очень сильно хотела выиграть, и нам было действительно непросто», - приводит слова итальянского специалиста DAZN.

Следующий поединок в чемпионате Италии «старая синьора» проведет против генуэзской «Сампдории». Встреча состоится в понедельник, 22 августа.