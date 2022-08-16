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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри высказался о травмах игроков «Ювентуса»

 
16 Августа 2022 • 06:43 Комментировать
Ювентус
3:0
Сассуоло
окончен

Наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поведал о состоянии игроков, получивших повреждения по ходу поединка с «Сассуоло» (3:0) в рамках стартового тура чемпионата Италии.

«Все покажут медицинские тесты. Жаль, но такие вещи часто случаются в футболе. Самое важное, что мы одержали победу в первом матче сезона. Команда очень сильно хотела выиграть, и нам было действительно непросто», - приводит слова итальянского специалиста DAZN.

Следующий поединок в чемпионате Италии «старая синьора» проведет против генуэзской «Сампдории». Встреча состоится в понедельник, 22 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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