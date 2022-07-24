Алекс Сандро впечатлён защитником «Ювентуса», который несколько лет назад играл в низших лигах

Крайнего защитника «Ювентуса» Алекса Сандро тронула история Федерико Гатти.

24-летний центрбек до 2021 года выступал в третьем по силе итальянском дивизионе, а годом ранее и вовсе играл в четвёртой лиге. В начале 2022 года Гатти был куплен «Ювентусом» у «Фрозиноне» за 5,4 млн евро, а в июне дебютировал в составе сборной Италии.

«Я был очень впечатлён, когда он рассказал свою историю, – рассказывает Алекс Сандро. – У каждого свой путь в футболе и в жизни, но у Федерико особый случай – в нём виден запредельный настрой, он очень хочет не растерять то, чего добился. Он не мог представить, что окажется на таком уровне. Он думает, что это он учится у нас, но на самом деле всем нам есть чему поучиться у него. Здорово, что в команде есть такая личность», – заявил 31-летний бразилец.