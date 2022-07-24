Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Алекс Сандро впечатлён защитником «Ювентуса», который несколько лет назад играл в низших лигах

24 Июля 2022 • 01:51 Комментировать
Ювентус
...
Сассуоло
1.45 4.80 6.50
15.08 21:45

Крайнего защитника «Ювентуса» Алекса Сандро тронула история Федерико Гатти.

24-летний центрбек до 2021 года выступал в третьем по силе итальянском дивизионе, а годом ранее и вовсе играл в четвёртой лиге. В начале 2022 года Гатти был куплен «Ювентусом» у «Фрозиноне» за 5,4 млн евро, а в июне дебютировал в составе сборной Италии.

«Я был очень впечатлён, когда он рассказал свою историю, – рассказывает Алекс Сандро. – У каждого свой путь в футболе и в жизни, но у Федерико особый случай – в нём виден запредельный настрой, он очень хочет не растерять то, чего добился. Он не мог представить, что окажется на таком уровне. Он думает, что это он учится у нас, но на самом деле всем нам есть чему поучиться у него. Здорово, что в команде есть такая личность», – заявил 31-летний бразилец.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Алекс Сандро Федерико Гатти
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЮВЕНТУС САССУОЛО
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Июля
02:33 · Италия. Серия А
Браим Диас: «Милан» должен достойно выступить в Лиге чемпионов»
01:51 · Италия. Серия А
Алекс Сандро впечатлён защитником «Ювентуса», который несколько лет назад играл в низших лигах
01:31 · Италия. Серия А
Президент «Наполи» открыто рассказал, каких игроков собирается подписать клуб
00:48 · Италия. Серия А
Капелло сравнил Кварацхелию с Салахом
00:21 · Италия. Серия А
«Ювентусу» нужно избавиться от двух игроков, чтобы подписать Паредеса
23 Июля
23:49 · Италия. Серия А
Алексис Санчес продолжает отклонять предложения
23:29 · Италия. Серия А
Куадрадо: «Рождается очень сильный «Ювентус»
23:27 · Англия. Премьер-лига
Президент «Наполи» – об уходе Кулибали: «От предложение «Челси» было невозможно отказаться»
23:15 · Англия. Премьер-лига
Моуринью ждёт в «Роме» защитника «Манчестер Юнайтед»
22:27 · Италия. Серия А
Сандро: «Погба добавит «Ювентусу» магии»
22:03 · Италия. Серия А
Де Кетеларе не заявлен на матч «Брюгге» из-за переговоров с «Миланом»
22:00 · Италия. Серия А
«Милан» проиграл в Венгрии местному «Залаэгерсегу»
21:27 · Италия. Серия А
Погба: «Просил Дибалу остаться в «Ювентусе», но было слишком поздно»
20:16 · Италия. Серия А
Аллегри: «Надеюсь, Влахович забьёт 30 голов в Серии А»
18:29 · Италия. Серия А
Мертенс покинет «Наполи», это подтвердил и президент клуба
Все новости
Рекомендуем