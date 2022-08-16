Аллегри прокомментировал возможный приход Паредеса в «Ювентус»

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на вопрос о вероятном подписании полузащитника «ПСЖ» Леандро Паредеса.

Как стало известно из СМИ, аргентинец близок к переезду в Турин. Недавно Паредес разместил в социальных сетях пост, в котором радовался дебютному голу Анхеля ди Марии за «Ювентус» в матче Серии А против «Сассуоло» (3:0).

«Они аргентинцы, они друзья. Будут ли они снова играть вместе? Никто не знает, мы должны сосредоточиться на тех футболистах, что сейчас выступают за нас. Клуб уже хорошо поработал на трансферном рынке», – сказал Аллегри в послематчевом интервью.