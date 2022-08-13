Левый защитник «Ювентуса» Лука Пеллегрини попробует силы в Германии.

Арендное соглашение 23-летнего футболиста с клубом из Франкфурта рассчитано до конца сезона 2022/23. Сделка не включает в себя права выкупа. Совсем недавно в обратном направлении проследовал Филип Костич, и итальянец рассматривается «Айнтрахтом» как краткосрочная замена сербу в роли латераля атакующего плана.

Лука Пеллегрини принял участие в 21 матче «Ювентуса» во всех турнирах прошедшей кампании, записав на свой счёт одну результативную передачу. Трансферная стоимость итальянца оценивается порталом Transfermarkt в 9 млн евро.