Гаттузо убедил игрока «Ювентуса» присоединиться к «Валенсии»

Полузащитник «Ювентуса» Артур Мело продолжит карьеру в Испании.

В «Валенсии» уверены в успешном исходе переговоров по аренде игрока. Сам бразилец уже дал согласие на переход, обсудив сделку с наставником «летучих мышей» Дженнаро Гаттузо, – итальянский специалист отводит Артуру ключевую роль в проекте, информирует инсайдер Николо Скира. «Ювентус» продолжит выплачивать хавбеку половину заработной платы в период аренды.

Соглашение Артура Мело с «Ювентусом» рассчитано до лета 2025 года. В прошедшем сезоне 25-летний игрок появился на поле в 31 матче «старой синьоры», отметившись одной голевой передачей.