Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин предложен французскому клубу

«Ювентус» пытается избавиться от нападающего Мойзе Кина.

22-летний форвард был выставлен на продажу, так как не сумел убедить наставника «бьянконери» Массимилиано Аллегри своей игрой. Согласно сведениям издания Footmercato, услуги Кина были предложены «Ницце», однако французский клуб пока не заинтересовался возможностью подписать итальянца, несколько лет назад считавшегося одним из главных талантов своего поколения.

Мойзе Кин по-прежнему принадлежит английскому «Эвертону», и «Ювентусу» придётся выкупить права на молодого нападающего, прежде чем продавать его в другой клуб.