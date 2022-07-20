Рабьо остался дома - Аллегри не взял его в турне по США

Плохие новости для поклонников Адриана Рабьо - французский футболист остался дома, наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри решил не брать его в турне в США, которое возобновилось впервые после пандемии. В Италии остались также Артур и Федерико Кьеза, но с ними все понятно - они залечивают травмы.

А вот причины Рабьо не совсем понятны, клуб хранит полное молчание по этому поводу, а игрок написал в социальных сетях, что остается в Италии и будет тренироваться там в силу личных причин. При этом Аллегри, вроде бы, не собирался выставлять игрока на продажу, так что истинные причины отсутствия игрока остаются тайной.