Дель Пьеро перечислил лучших игроков «Ювентуса»

Бывший форвард туринского «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро, посвятивший команде всю свою карьеру, поделился своим мнением о лучших игроках клуба в настоящий момент.

- Говоря об «Ювентусе», в составе команды есть отменные футболисты, с которыми я имел честь познакомиться лично. Все они имеют должный настрой для того, чтобы преуспеть с клубом. Кьеза проводил отличный сезон до своей травмы, мы все ждем его возвращения. Меня впечатлил Влахович, также хотелось бы выделить Куадрадо и Бонуччи, эти ребята всегда играют на высоком уровне, даже в неудачные дни, - цитирует Дель Пьеро ITASportPress.