Костич: «Я достоин играть за «Ювентус»

Новичок «Ювентуса» Филип Костич прокомментировал свой переход в туринский клуб.

«Для меня это особенный день, которого я очень ждал. Трудно отказать такому клубу, как «Ювентус».

Я уже говорил с Душаном [Влаховичем, товарищем по сборной Сербии], и я рад, что он тоже часть команды. Будет приятно играть с ним.

Я усердно трудился ради этого перехода. Думаю, я достоин быть игроком «Ювентуса». Я могу принести много пользы команде, и постараюсь сделать всё ради «Ювентуса», – рассказал 29-летний полузащитник, перешедший из немецкого «Айнтрахта».

Трансфер Филипа Костича обошёлся «бьянконери» в 12 млн евро.