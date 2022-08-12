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Чемпионат Италии. Серия А

Костич: «Я достоин играть за «Ювентус»

12 Августа 2022 • 23:08 Комментировать
Ювентус
...
Сассуоло
1.45 4.80 6.50
15.08 21:45

Новичок «Ювентуса» Филип Костич прокомментировал свой переход в туринский клуб.

«Для меня это особенный день, которого я очень ждал. Трудно отказать такому клубу, как «Ювентус».

Я уже говорил с Душаном [Влаховичем, товарищем по сборной Сербии], и я рад, что он тоже часть команды. Будет приятно играть с ним.

Я усердно трудился ради этого перехода. Думаю, я достоин быть игроком «Ювентуса». Я могу принести много пользы команде, и постараюсь сделать всё ради «Ювентуса», – рассказал 29-летний полузащитник, перешедший из немецкого «Айнтрахта».

Трансфер Филипа Костича обошёлся «бьянконери» в 12 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Айнтрахт Франкфурт Филип Костич
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