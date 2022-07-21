Бывший президент «Ювентуса» поделился прогнозом на чемпионат

Бывший президент «Ювентуса» Джованни Кобольи Джильи, руководивший клубом после периода «кальчополи», поделился своим мнением по поводу предстоящего сезона чемпионата Италии. Он считает, что «Ювентус» вернется в борьбу за титул.

- «Интер», с возвращением Лукаку, станет сильнее и наверняка будет бороться за титул. У «Милана» хорошо смазанный механизм, они тоже буду. А вот в «Наполи» я не особо верю, там слишком много важных перемен, ушли Кулибали, Инсинье. Когда Де Лаурентис говорит про Скудетто, я вижу, как хмурится Спаллетти, который понимает, что это нереально, - цитирует экс-президента клуба ITASportPress.