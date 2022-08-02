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Чемпионат Италии. Серия А

Погба отказался от операции на колене в надежде сыграть на чемпионате мира

02 Августа 2022 • 21:47 Комментировать
Ювентус
...
Сассуоло
1.45 4.80 6.50
15.08 21:45

Поль Погба планирует вернуться в строй как можно раньше, поэтому отказался от хирургического вмешательства.

Полузащитник отказался от операции, отдав предпочтение консервативному способу восстановления после травмы мениска, сообщает издание La Gazzetta dello Sport. Погба принял данное решение после консультации с медицинским персоналом «Ювентуса» и сборной Франции. Если всё пойдёт по плану, француз сможет вернуться на поле уже через пять недель. Игрок рассчитывает набрать форму до старта чемпионата мира, который пройдёт в конце текущего года в Катаре.

Поль Погба пополнил ряды «Ювентуса» этим летом в качестве свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Сборная Франции Чемпионат Мира Поль Погба
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