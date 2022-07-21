Новичок «Ювентуса» забрал себе номер Кьеллини

Бразильский защитник Глейсон Бремер в прошлом сезоне был признан лучшим оборонцем Серии А, в результате чего на него положил глаз «Ювентус». И в результате сделки Бремер сменил «Торино» на «Ювентус», что само по себе примечательно.

Еще более примечателен номер, который выбрал себе футболист - третий номер, уточняет пресс-служба туринского клуба. Ранее под ним выступал легендарный Джорджо Кьеллини, отдавший клубу целых семнадцать лет карьеры, в том числе и в Серии Б, но он перебрался в МЛС.

Теперь под третьим номером будет выступать Бремер. который подписал с туринским грандом контракт на целых пять лет.