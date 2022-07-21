Аллегри определился с наиболее подходящей кандидатурой для усиления атаки «Ювентуса»

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри хочет вернуть в состав своей команды нападающего Альваро Морату.

Испанец провёл в «Ювентусе» последние два сезона на правах аренды, однако туринцам так и не удалось согласовать с мадридским «Атлетико» сумму выкупа 29-летнего форварда. Несмотря на это, в «Ювентусе» всё же рассчитывают вернуть Морату. По сведениям Sky Sport, наставник «старой синьоры» Массимилиано Аллегри считает испанца приоритетной опцией для усиления атаки в летнее трансферное окно. При этом в клубе не отказываются и от возможного приглашения Николо Дзаньоло из «Ромы» и Доменико Берарди из «Сассуоло».

Альваро Мората стал автором 12 голов и 9 результативных передач, проведя 48 матчей за «Ювентус» в минувшем сезоне.