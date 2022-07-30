Бонуччи оценил трансферы «Ювентуса»

Капитан «Ювентуса» Леонардо Бонуччи высказался о новичках команды, пришедших перед началом сезона 2022/23.

«Нам повезло переманить в свой состав таких игроков, как Анхель ди Мария и Поль Погба: первый уже знает, что такое «Ювентус», а второй сам по себе является прирождённым чемпионом.

Глейсон Бремер – очень правильное подписание, учитывая уход де Лихта. Он определённо принесёт нам пользу, так как обладает отличными качествами. У Федерико Гатти тоже большое будущее», – отметил защитник.

Напомним, что Глейсон Бремер перешёл в «Ювентус» из «Торино» за 41 млн евро, а Поль Погба и Анхель ди Мария пополнили состав «бьянконери» в качестве свободных агентов.