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Чемпионат Италии. Серия А

Бонуччи оценил трансферы «Ювентуса»

30 Июля 2022 • 23:59 Комментировать
Ювентус
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Сассуоло
1.45 4.70 6.50
15.08 21:45

Капитан «Ювентуса» Леонардо Бонуччи высказался о новичках команды, пришедших перед началом сезона 2022/23.

«Нам повезло переманить в свой состав таких игроков, как Анхель ди Мария и Поль Погба: первый уже знает, что такое «Ювентус», а второй сам по себе является прирождённым чемпионом.

Глейсон Бремер – очень правильное подписание, учитывая уход де Лихта. Он определённо принесёт нам пользу, так как обладает отличными качествами. У Федерико Гатти тоже большое будущее», – отметил защитник.

Напомним, что Глейсон Бремер перешёл в «Ювентус» из «Торино» за 41 млн евро, а Поль Погба и Анхель ди Мария пополнили состав «бьянконери» в качестве свободных агентов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Анхель Ди Мария Леонардо Бонуччи Поль Погба Глейсон Бремер
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ЮВЕНТУС САССУОЛО
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