Влахович: «Ди Мария невероятен»

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович похвалил своего товарища по команде Анхеля ди Марию.

Аргентинец открыл счёт в матче первого тура Серии А против «Сассуоло», а затем отметился результативной передачей на серба, чей дубль в итоге принёс «Ювентусу» уверенную победу (3:0).

«Играть с Анхелем – большое удовольствие. Очень здорово, когда рядом такие чемпионы. Благодарен ему за ассист. Он был невероятен сегодня», – рассказывает в послематчевом интервью Влахович.

22-летний форвард также ответил на вопрос о своих перспективах в бомбардирской гонке чемпионата: «Главное – команда. Точно не буду жаловаться, если «Ювентус» станет чемпионом, а я не буду лучшим бомбардиром Серии А», – сказал Влахович.