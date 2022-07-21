Экс-президент «Ювентуса» считает, что ди Мария может принести победу в Лиге чемпионов

Бывший президент «Ювентуса» Джованни Кобольи Джильи, руководивший клубом после периода «кальчополи», поделился своим мнением по поводу приобретений туринского гранда. Он обратил внимание на то, что сейчас «Ювентус» набирает в состав опытных игроков, ставя своей целью немедленные победы.

По его мнению, Ди Мария может принести победу в Лиге чемпионов.

Сейчас у клуба стратегия на ближайшее будущее, без потерь времени с молодежью. Такой игрок, как Ди Мария - это большое приобретение, важное, но всего лишь на сезон. С ним можно выиграть не только чемпионат, но и Лигу чемпионов, - цитирует экс-президента клуба ITASportPress.