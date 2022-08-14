Будущее Депая определится во вторник

Каталонская «Барселона» готова объявить о будущем голландского нападающего Мемфиса Депая, его будущее определится во вторник. Ожидается, что Депай впервые в своей карьере поиграет в итальянском чемпионате - им интересуется «Ювентус», который рассматривает его как дополнение к сербскому форварду Душану Влаховичу.

С другой стороны, переход Депая покончит со слухами о возвращении в «Ювентус» испанского форварда Альваро Мораты.

«Ювентус» дебютирует в новом розыгрыше чемпионата Италии в понедельник, 15 августа. Самый титулованный клуб Италии сразится в первом туре Серии А с «Сассуоло».