«Ювентус» не отказался от идеи возвращения Мораты

Туринский «Ювентус» не отказался от идеи возвращения в свой состав испанского нападающего Альваро Мораты, который в настоящее время выступает в составе мадридского «Атлетико». Массимилиано Аллегри, главный тренер «Ювентуса», очень хочет видеть его в своем клубе. Мората выступал за «Ювентус» на правах аренды, но выкупать его за 35 миллионов туринцы не захотели. Мората был вынужден вернуться в Испанию, но сейчас в «Ювентусе», похоже, передумали, сообщает испанское издание Sport. Аллегри считает, что Душану Влаховичу, главному нападающему туринского гранда, нужна альтернатива - и считает Морату оптимальным вариантом.