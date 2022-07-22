Ремзи запросил у «Ювентуса» внушительную сумму за расторжение контракта

Полузащитник Аарон Ремзи готов досрочно завершить сотрудничество с «Ювентусом», но на своих условиях.

В туринском клубе не рассчитывают на валлийца и планируют расстаться с ним как можно скорее, но оформить уход хавбека не так-то просто. По информации Calciomercato, «Ювентус» предложил Ремзи 2 млн евро за досрочный разрыв договора, но 31-летний футболист запрашивает в два раза больше – именно столько ему полагается до истечения контракта, рассчитанного до июня следующего года. Согласно источнику, стороны могут сойтись на сумме в 3 млн евро компенсации.

Аарон Ремзи принадлежит «Ювентусу» с 2019 года. На его счету 69 матчей и шесть голов в составе «бьянконери».