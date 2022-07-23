Сандро: «Погба добавит «Ювентусу» магии»

Левый защитник «Ювентуса» Алекс Сандро высказался о качествах Поля Погба, недавно вернувшегося в клуб.

Француз присоединился к «Ювентусу» этим летом, перейдя из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента.

«Играть с Погба всегда приятно, – делится 31-летний бразилец. – Мне довелось выступать в одной команде с множеством классных футболистов, но Погба – особенный, с ним у нас больше магии. Всегда важно иметь в составе таких игроков», – заявил Сандро.

Бразильский фулбек уже знаком с Полем Погба по совместным выступлениям за «Ювентус» в сезоне 2015/16, по окончании которого французский хавбек перешёл в «Манчестер Юнайтед».