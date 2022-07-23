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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри: «Надеюсь, Влахович забьёт 30 голов в Серии А»

23 Июля 2022 • 20:16 Комментировать
Ювентус
...
Сассуоло
1.45 4.80 6.50
15.08 21:45

Главный тренер «Ювентуса» поделился ожиданиями от нападающего Душана Влаховича в новом сезоне.

«Я надеюсь, что Влаховичу удастся добраться до отметки в 30 голов в Серии А, – рассказывает итальянский специалист в интервью DAZN. – При этом он не должен стать лучшим бомбардиром чемпионата, потому что за последние годы лучший бомбардир ни разу не выиграл Скудетто. Простая статистика», – отметил Аллегри.

Душан Влахович перешёл в «Ювентус» в январе текущего года из «Фиорентины» более чем за 80 млн евро. 22-летний серб отметился девятью забитыми мячами в 21 поединке за «старую синьору» с момента трансфера.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Душан Влахович
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