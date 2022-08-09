Берарди остаётся в «Сассуоло»

Похоже, слухи о возможном переходе Доменико Берарди в один из итальянских топ-клубов снова не перерастут в нечто большее.

Вингер сборной Италии в скором времени может продлить своё соглашение с «Сассуоло» на пять лет, сообщает инсайдер Николо Скира. Информацию о приближающейся сделке подтверждает глава клуба: «Мы действительно ведём переговоры о продлении контракта Берарди. Я всегда говорил, что Доменико – наш самый важный игрок», – отметил Карневали.

Действующее соглашение Берарди с «Сассуоло» рассчитано до лета 2024 года. В подписании 28-летнего футболиста ранее были заинтересованы «Милан», «Ювентус» и «Наполи».