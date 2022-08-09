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Чемпионат Италии. Серия А

Берарди остаётся в «Сассуоло»

09 Августа 2022 • 21:26 Комментировать
Ювентус
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Сассуоло
1.45 4.80 6.50
15.08 21:45

Похоже, слухи о возможном переходе Доменико Берарди в один из итальянских топ-клубов снова не перерастут в нечто большее.

Вингер сборной Италии в скором времени может продлить своё соглашение с «Сассуоло» на пять лет, сообщает инсайдер Николо Скира. Информацию о приближающейся сделке подтверждает глава клуба: «Мы действительно ведём переговоры о продлении контракта Берарди. Я всегда говорил, что Доменико – наш самый важный игрок», – отметил Карневали.

Действующее соглашение Берарди с «Сассуоло» рассчитано до лета 2024 года. В подписании 28-летнего футболиста ранее были заинтересованы «Милан», «Ювентус» и «Наполи».

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Евро-Футбол.Ру,
Сассуоло Доменико Берарди
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ЮВЕНТУС САССУОЛО
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