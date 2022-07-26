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Чемпионат Италии. Серия А

Бывший чемпион мира считает, что «Ювентус» вернёт себе чемпионский титул

26 Июля 2022 • 17:40 Комментировать
Ювентус
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Сассуоло
1.45 4.70 6.50
15.08 21:45

Бывший итальянский полузащитник Марко Тарделли считает, что туринский «Ювентус» (клуб, в котором он выступал с 1975 по 1985 год) вернет себе чемпионский титул. В последний раз «Юве» выиграл чемпионат в 2020 году, это была девятая победа кряду начиная с 2012 года, но сейчас в механизме туринского суперклуба что-то нарушилось, и уже два года кряду Скудетто.

Тем не менее, Тарделли, забивший победный гол в финале чемпионата мира 1982 года, верит именно в туринцев.

- «Юве» всегда входит в число фаворитов. В прошлом году они были не на высоте, но этот клуб всегда может выиграть. Де Лихт и Бремер - два очень важных игрока, - цитирует Тарделли ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Марко Тарделли
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ЮВЕНТУС САССУОЛО
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