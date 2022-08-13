Гуллит считает, что Роналду чувствует себя должником «Ювентуса»

Легендарный полузащитник и тренер Рууд Гуллит прокомментировал слухи о возможном возвращении португальского нападающего Криштиану Роналду в «Ювентус». Он считает, что Роналду, помимо желания играть в Лиге чемпионов, испытывает чувство долга перед «Ювентусом».

- Я думаю, что у Роналду еще много желания показать себя миру. У него невероятный менталитет. Он не признает этого, но Роналду сожалеет, что покинул «Ювентус». Думаю, что он был уверен в том, что там дела пойдут лучше. Но сейчас у него очередная миссия - он хочет доказать критикам, как они неправы, - цитирует Гуллита ITASportPress.