«Не стал суперзвездой из-за скромности» - Буффон продолжает восхищаться Ди Марией

Бывший голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон продолжает нахваливать Анхеля ди Марию - новобранца туринского клуба.

Он считает, что ди Мария не стал суперзвездой лишь потому что выступал в сильных клубах, где попадал в тень других игроков. Также Буффон считает, что другой причиной стала скромность игрока.

- Анхелю не повезло, он играл в очень сильных командах, где было очень много ярких индивидуальностей. А он, будучи персоной скромной и менее медийной, пострадал из-за этого. Но такое случается в футболе, я вспоминаю Барцальи, к примеру. Ди Мария - лучший в Серии А», - цитирует Буффона Tuttosport.