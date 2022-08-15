Паредес близок к переходу в «Ювентус» на правах аренды

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес в шаге от перехода в «Ювентус».

По данным источника, сделка по переходу аргентинца в туринский клуб как никогда ранее близка к успешному завершению. «ПСЖ» согласился отпустить Паредеса на правах аренды с опцией последующего выкупа, докладывает журналист Маттео Моретто, и в настоящий момент боссы клубов обговаривают детали перехода – например, будет ли пункт о выкупе обязательным для «Ювентуса».

Леандро Паредес провёл 116 матчей за «ПСЖ», представляя цвета парижского гранда с января 2019 года. Хавбек не входит в планы нового наставника команды Кристофа Галтье, поэтому клуб выставил игрока на продажу.