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Чемпионат Италии. Серия А

Бонуччи: «Юве» готов вернуть Скудетто»

23 Июля 2022 • 12:33 Комментировать
Ювентус
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Сассуоло
1.45 4.80 6.50
15.08 21:45

Прошлый сезон туринский «Ювентус» закончил только на четвертом месте в турнирной таблице итальянского чемпионата Серии А, впервые за долгие-долгие годы оставшись без медалей. Наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри выразил уверенность в том, что клуб будет бороться за чемпионский титул, и его поддерживает самый опытный игрок в составе команды - Леонардо Бонуччи.

- Все хотят побеждать, это желание чувствуется. Руководство клуба инвестирует в приобретения. «Юве» готов вернуть себе Скудетто, - цитирует Бонуччи La Gazzetta Dello Sport.

В первом туре нового сезона итальянской Серии А «Ювентус» примет дома «Сассуоло», игра состоится 15 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Леонардо Бонуччи
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ЮВЕНТУС САССУОЛО
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