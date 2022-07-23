Бонуччи: «Юве» готов вернуть Скудетто»

Прошлый сезон туринский «Ювентус» закончил только на четвертом месте в турнирной таблице итальянского чемпионата Серии А, впервые за долгие-долгие годы оставшись без медалей. Наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри выразил уверенность в том, что клуб будет бороться за чемпионский титул, и его поддерживает самый опытный игрок в составе команды - Леонардо Бонуччи.

- Все хотят побеждать, это желание чувствуется. Руководство клуба инвестирует в приобретения. «Юве» готов вернуть себе Скудетто, - цитирует Бонуччи La Gazzetta Dello Sport.

В первом туре нового сезона итальянской Серии А «Ювентус» примет дома «Сассуоло», игра состоится 15 августа.