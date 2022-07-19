«Ювентус» отказался брать Ремзи на предсезонный сбор

«Ювентус» всеми силами пытается прекратить сотрудничество с полузащитником Аароном Ремзи.

О намерении туринского клуба расторгнуть контракт с валлийцем известно ещё с мая. Сам футболист не горит желанием уходить и готов отработать договор до конца, в то время как в «Ювентусе» не видят для 31-летнего хавбека места в команде и недовольны его высокой зарплатой. Согласно информации Football-Italia, боссы «бьянконери» отказались включать Ремзи в состав команды на предсезонный сбор в США. Игрок останется в Турине, чтобы вопрос расторжения контракта решился как можно скорее.

Аарон Ремзи принадлежит «Ювентусу» с 2019 года. Вторую половину минувшего сезона полузащитник сборной Уэльса провёл в аренде в шотландском «Рейнджерс».