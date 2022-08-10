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Чемпионат Италии. Серия А

«Валенсия» отказалась от подписания полузащитника «Ювентуса»

10 Августа 2022 • 20:54 Комментировать
Валенсия
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Жирона
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14.08 20:30

Переход Артура Мело из «Ювентуса» в «Валенсию» находится на грани срыва.

Стороны обсуждали аренду 25-летнего бразильца, который уже дал согласие на переход. Однако клубы так и не смогли согласовать детали договора: зарплата Артура в «Ювентусе» составляет порядка 5,5 млн евро в год без учёта бонусов, что слишком много для «Валенсии», докладывает инсайдер Николо Скира. Испанский клуб готов покрыть только 30% оклада хавбека, поэтому переговоры были заморожены.

Артур Мело связан с «Ювентусом» контрактом, рассчитанным до лета 2025 года. За два года в составе туринцев полузащитник провёл 63 матча, по разу отметившись голом и результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Ювентус Артур Мело Трансферы футбола - лето 2022
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