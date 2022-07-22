Макаров: «Насколько я знаю, интерес «Валенсии» к Баринову до сих пор в силе»

Полузащитник «Акрона» Сергей Макаров прокомментировал возможный переход полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в «Валенсию».

Напомним, Макаров — воспитанник «железнодорожников», игравший вместе с Бариновым в молодёжной команде «Локомотива».

«Насколько я знаю, интерес «Валенсии» реален и до сих пор в силе. Если перейдёт, буду рад за него. Поиграть в хорошем европейском клубе — одна из футбольных мечт», — цитирует Макарова Metaratings.

Ранее агент Баринова подтвердил интерес со стороны испанского клуба к своему клиенту.

В минувшем сезоне 25-летний Баринов провёл в составе «Локомотива» 30 матчей, отметившись двумя результативными передачами.